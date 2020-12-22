Представители строительного бизнеса не получили льгот во время пандемии COVID-19

В Кыргызстане во время пандемии коронавируса ни один представитель строительного бизнеса не получил льгот. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил руководитель бизнес-ассоциации ЖИА Чолпонбек Акматов.

По его словам, бизнесмены помогали людям во время первой волны коронавируса, но от государства помощи не получали.

«Строительный сектор переживает второй кризис начиная с 2014 года. Из-за того, что нас считают сектором риска, не то что льготные, обычные кредиты тяжело получать. Мы не получали ничего», — сказал Чолпонбек Акматов.

Депутат Улукбек Ормонов отметил, что он запрашивал информацию о том, сколько бизнесменов получили льготы и послабления, обещанные государством. Однако нардепу ответили, что эта информация закрытая и является банковской тайной.

«Деньги из бюджета были выделены. Почему ни один предприниматель не получил льгот? Если вы не получили их, тогда кто? Правоохранительные органы должны проверить этот факт», — сказал Улукбек Ормонов.