Талант Мамытов назвал основные проблемы в энергетике, требующие решения

Исполняющий обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

«Энергетика — флагман экономики страны, необходимое условие для жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Поэтому эта отрасль является особенной, от опережающего развития которой зависит устойчивый рост республики», — отмечено в поздравлении.

22 декабря 1920 года было принято решение о строительстве первых гидроэлектростанций в Кыргызстане.

«Сегодня наш энергетический комплекс — это в первую очередь семь крупных ГЭС, две крупные ТЭЦ, Токтогульское водохранилище, сотни подстанций и километров линий электропередачи, тепловых линий, малые ГЭС и другие энергообъекты, которые обеспечивают всю жизнедеятельность страны, а более 16 тысяч специалистов обеспечивают его круглосуточную работу», — сказал Талант Мамытов.

Он добавил, что в этому году энергетики наряду с медиками продолжали оставаться на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать жизненно необходимые потребности системы здравоохранения и каждого кыргызстанца в период вспышки пандемии коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в энергетике реализовано несколько значимых проектов, но вместе с тем стоят новые современные вызовы, требующие кардинальных решений и новых подходов. Основные из них —это дальнейшая модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг, повышение инвестиционной привлекательности проектов в энергетике, внедрение энергосберегающих технологий», — говорится в поздравлении.

Талант Мамытов отметил, что в сфере энергетики трудятся и трудились только сильные, мужественные, преданные своему делу специалисты высокого уровня.

«Именно благодаря вашему труду заложен фундамент энергетической системы. Надеемся, вы и дальше будете передавать ваш опыт и знания молодому поколению специалистов», — сказал он.

Всем работникам и ветеранам энергетики торага выразил слова благодарности за добросовестный труд и пожелал безаварийной работы, крепкого здоровья и новых успехов в трудовой деятельности.