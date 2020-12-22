11:11
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Власть

Талант Мамытов назвал основные проблемы в энергетике, требующие решения

Исполняющий обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

«Энергетика — флагман экономики страны, необходимое условие для жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Поэтому эта отрасль является особенной, от опережающего развития которой зависит устойчивый рост республики», — отмечено в поздравлении.

22 декабря 1920 года было принято решение о строительстве первых гидроэлектростанций в Кыргызстане.

«Сегодня наш энергетический комплекс — это в первую очередь семь крупных ГЭС, две крупные ТЭЦ, Токтогульское водохранилище, сотни подстанций и километров линий электропередачи, тепловых линий, малые ГЭС и другие энергообъекты, которые обеспечивают всю жизнедеятельность страны, а более 16 тысяч специалистов обеспечивают его круглосуточную работу», — сказал Талант Мамытов.

Он добавил, что в этому году энергетики наряду с медиками продолжали оставаться на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать жизненно необходимые потребности системы здравоохранения и каждого кыргызстанца в период вспышки пандемии коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в энергетике реализовано несколько значимых проектов, но вместе с тем стоят новые современные вызовы, требующие кардинальных решений и новых подходов. Основные из них —это дальнейшая модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг, повышение инвестиционной привлекательности проектов в энергетике, внедрение энергосберегающих технологий», — говорится в поздравлении.

Талант Мамытов отметил, что в сфере энергетики трудятся и трудились только сильные, мужественные, преданные своему делу специалисты высокого уровня.

«Именно благодаря вашему труду заложен фундамент энергетической системы. Надеемся, вы и дальше будете передавать ваш опыт и знания молодому поколению специалистов», — сказал он.

Всем работникам и ветеранам энергетики торага выразил слова благодарности за добросовестный труд и пожелал безаварийной работы, крепкого здоровья и новых успехов в трудовой деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177502/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
«Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий». Почетные гости и докладчики
О целях телевидения и радио рассказал и. о. президента торага Талант Мамытов
Талант Мамытов: Передача эпоса «Манас» будущему поколению — долг каждого из нас
Артем Новиков обещает, что веерных отключений электроэнергии зимой не будет
Открыта регистрация на конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»
В Бишкеке вновь митингуют сотрудники ОАО «Северэлектро»
Садыр Жапаров поздравил журналистов с профессиональным праздником
Нурбек Козубеков возглавил Нацэнергохолдинг
Возле Дома правительства опять митинг. Энергетики вновь требуют их услышать
О роли культуры в развитии общества рассказал Садыр Жапаров
Популярные новости
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Садыр Жапаров пообещал вернуть в&nbsp;Кыргызстан Акаева и&nbsp;Бакиева, если народ простит Садыр Жапаров пообещал вернуть в Кыргызстан Акаева и Бакиева, если народ простит
Артем Новиков о&nbsp;том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не&nbsp;было Артем Новиков о том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не было
Бизнес
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
22 декабря, вторник
10:54
Житель Иссык-Куля женился на 16-летней. Девочка опровергает это заявление Житель Иссык-Куля женился на 16-летней. Девочка опровер...
10:44
В Жайылском районе мужчина убил собутыльника и выбросил тело в канализацию
10:43
Талант Мамытов назвал основные проблемы в энергетике, требующие решения
10:36
Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев передал семье продукты питания
10:31
В Бишкеке задержан сотрудник Сокулукского ОВД