Модернизация Токтогульской ГЭС: идет замена устаревшего оборудования

Исполняющий обязанности президента спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с работой и ходом модернизации Токтогульской ГЭС.

Чиновнику напомнили о двух авариях в 2016 году на станции в связи с изношенностью оборудования, после чего здесь начались работы по модернизации в целях устранения недостатков.

«Отмечено, что после завершения модернизации ожидается увеличение мощности Токтогульской ГЭС на 20 процентов. Энергетическая мощность Кыргызстана увеличится на 240 МВт, что сравнимо с добавлением новой станции. Например, Шамалды-Сайская ГЭС имеет мощность 240 МВт. Таким образом будет уменьшен дефицит электроэнергии в стране. На Токтогульской ГЭС также проводится замена устаревшего оборудования, что экономически целесообразно, так как восстановить старое оборудование намного дешевле, чем построить новую станцию», — информирует пресс-служба главы государства.

Талант Мамытов отметил, что потребление электроэнергии в стране ежегодно растет, а значит увеличивается и нагрузка на оборудование Токтогульской ГЭС. По его словам, техническая реконструкция Токтогульской ГЭС повысит надежность работы оборудования и укрепит энергобезопасность станции, что в свою очередь увеличит стабильность функционирования всей энергосистемы страны и обеспечит устойчивое электроснабжение потребителей.

Каскад Токтогульской ГЭС является важнейшим стратегическим объектом, вырабатывающим в среднем 40 процентов всей электроэнергии в стране.