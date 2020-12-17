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Власть
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. В 2021 году за счет гранта КНР отремонтируют 35 улиц

В 2021 году в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог в Бишкеке планируется отремонтировать 35 улиц. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ сообщил заместитель начальника управления капитального строительства столичной мэрии Улан Уезбаев.

По его словам, реализация второй фазы началась 5 октября.

«Сейчас проводится работа на шести улицах и идет подготовка необходимых документов, где нужно сносить заборы и готовить строительную площадку», — сказал Улан Уезбаев.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети столицы рассчитана на два года. За это время в городе планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка расширят или построят заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт произведут за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177027/
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