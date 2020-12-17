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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В мэрии Бишкека предложили штрафовать и арестовывать тех, кто топит отходами

В мэрии Бишкека предлагают штрафовать и арестовывать тех, кто топит шинами и тряпками. Об этом сказал вице-мэр Азиз Алымкулов на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ во время обсуждения проблемы смога и борьбы с ним.

Он отметил, что необходимо ужесточить наказание для нарушителей на законодательном уровне.

«Пока мы не начнем закрывать тех, кто топит шинами, тканями и прочим, их будет так же много», — сказал он.

Азиз Алымкулов уточнил, что речь идет не о простых гражданах, а о промышленных объектах, банях, саунах и так далее. 

Председатель комиссии Жумабек Салымбеков согласился с вице-мэром, но предложил не арестовывать сразу, а штрафовать. Он также раскритиковал работу мэрии в борьбе со смогом, потому что они не вносят в БГК предложения для решения проблемы. Жумабек Салымбеков признался, что был удивлен, что проблему с загрязнением воздуха накануне обсуждали в Жогорку Кенеше на протяжении четырех часов.

«Проблему смога можно решить на уровне города. Здесь слабая работа мэрии», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176981/
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