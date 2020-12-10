Референдум о форме правления. Юрист предупреждает депутатов об ответственности

Юрист Сания Токтогазиева предупредила сегодня депутатов в ходе выступления на круглом столе, что если они примут законопроект о назначении референдума по определению формы правления, то будут за это отвечать.

По ее словам, шестой созыв Жогорку Кенеша должен доработать до избрания нового, седьмого созыва. Но народные избранники не должны нарушать Конституцию и инициировать реформу, и тем более назначать всенародное голосование. «Вопрос поставлен совершенно некорректно и вводит в заблуждение граждан. Более того, нельзя назначать плебисцит с такими грубейшими нарушениями регламента. Но посмотрите ОТРК, ЭлТР, 7 канал. Идет шельмование оппонентов», — сказала Сания Токтогазиева.

Другие участники отметили, что идет одурачивание народа, и можно под такими формулировками протащить любой вопрос. Включая присоединение Кыргызстана к другому государству.

Депутаты парламента сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект о назначении референдума по определению формы правления. Вопрос включен в повестку дня.

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Накануне нардепы приняли его в первом чтении с нарушением процедур.