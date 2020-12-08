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Власть

В конституционное совещание обращаются в основном по социальным правам

В конституционное совещание обращаются в основном для закрепления в Основном законе социальных прав. Об этом сообщил руководитель секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» Нурлан Шерипов, выступая на брифинге.

По его словам, большинство предложений от граждан связаны с социальными вопросами — прав на образование, социальные выплаты и жилье.

«К нам были обращения по поводу трудностей получения мест на кладбищах, чтобы похоронить умершего. Поэтому после долгих споров решили написать, что каждый гражданин КР имеет право на погребение и отдельным законом регламентируется порядок и культура захоронения», — сказал Нурлан Шерипов.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175970/
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