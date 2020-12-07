За отделение судебной системы от президента и парламента выступают в КС

Отделить судебную систему от президента и парламента предлагают члены конституционного совещания. Об этом заявлено на пленарном заседании.
Отметим, ранее в секции «Органы государственной власти» после долгих споров пришли к решению, что президент будет назначать председателей Конституционного и Верховного судов, но с согласия депутатов парламента.
По словам депутата Кенжебека Бокоева, в выборе судей должен участвовать сам народ.
«Говорим о власти народа. Он будет участвовать в выборе судьи? Мы еще не рассматривали прямое участие народа в выборах судей. Мы должны отделить судебную систему от президента. Надо организовать либо частично прямое избрание либо же самоформирование, как ранее предлагал один из членов конституционного совещания», — сказал он.
Его поддержал экс-спикер Законодательного собрания Жогорку Кенеша Алмамбет Матубраимов и другие.
«Суд на сегодняшний день полностью зависит от аппарата президента, правительства и ЖК. Только тогда, когда он будет независимым, он станет справедливым. Все три ветви власти должны быть самостоятельными и независимыми друг от друга», — сказал Алмамбек Матубраимов.
Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.