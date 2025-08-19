В Кыргызстане активно внедряются цифровые технологии в судебную систему. Об этом заявил министр юстиции Аяз Баетов на пресс-завтраке.

По его словам, уже реализуются масштабные реформы в Верховном суде и судебной системе в целом. Одним из новшеств стало внедрение онлайн-уведомлений о судебных заседаниях. «Более 50 процентов заседаний переносились из-за ненадлежащего уведомления сторон. Раньше повестки отправлялись по почте, теперь секретарь может направить уведомление на электронный адрес или WhatsApp-номер адвоката. Благодаря этому количество «отложек» сократилось, и процессы перестали затягиваться», — отметил министр.

Он добавил, что реформы также предусматривают обязательную видеозапись заседаний, вступление в силу закона о залоговом обеспечении и возможность онлайн-оплаты пошлин. Все это, подчеркнул Аяз Баетов, дает новый импульс цифровизации судебной системы страны.