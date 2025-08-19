14:07
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Власть

Цифровизация ускоряет работу судов Кыргызстана — Аяз Баетов

В Кыргызстане активно внедряются цифровые технологии в судебную систему. Об этом заявил министр юстиции Аяз Баетов на пресс-завтраке.

По его словам, уже реализуются масштабные реформы в Верховном суде и судебной системе в целом. Одним из новшеств стало внедрение онлайн-уведомлений о судебных заседаниях. «Более 50 процентов заседаний переносились из-за ненадлежащего уведомления сторон. Раньше повестки отправлялись по почте, теперь секретарь может направить уведомление на электронный адрес или WhatsApp-номер адвоката. Благодаря этому количество «отложек» сократилось, и процессы перестали затягиваться», — отметил министр.

Он добавил, что реформы также предусматривают обязательную видеозапись заседаний, вступление в силу закона о залоговом обеспечении и возможность онлайн-оплаты пошлин. Все это, подчеркнул Аяз Баетов, дает новый импульс цифровизации судебной системы страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340173/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан в цифровую эпоху: закон, скорость и суверенитет
МИД скорректирует конкурс на замещение должностей дипломатической службы
Цифровую карту автомобильных дорог хочет доработать Минтранс
В Китае объявили кампанию по дебюрократизации и запретили чиновникам отписки
В школах Кыргызстана полностью откажутся от бумажных дневников и журналов
В Кыргызстане начали внедрять цифровые дипломы
В рамках дебюрократизации в Кыргызстане принято около 30 нормативных актов
Дебюрократизация. Некоторые требования в законе о виртуальных активах исключат
Обращение в госорганы. Как сделать это правильно, чтобы получить ответ
В Кыргызстане отменят все избыточные документы, усложняющие ведение бизнеса
Популярные новости
Как в&nbsp;свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не&nbsp;бросать мусор Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор
Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от&nbsp;ГИК вне очереди&nbsp;&mdash; президент Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от ГИК вне очереди — президент
Встреча на&nbsp;Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского Встреча на Аляске. Первая реакция президента Украины Владимира Зеленского
&laquo;Тулпар Моторс&raquo; выпустил автомобили на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллиардов сомов «Тулпар Моторс» выпустил автомобили на сумму более 2 миллиардов сомов
Бизнес
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
19 августа, вторник
14:04
Скоро в школу. Чиновники рассчитают стоимость аренды новых учебников Скоро в школу. Чиновники рассчитают стоимость аренды но...
14:01
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — Минздрав создает комиссию
13:53
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
13:40
Цифровизация ускоряет работу судов Кыргызстана — Аяз Баетов
13:40
В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов