Общество

Глава Верховного суда КР раскритиковал качество обобщения судебной практики

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев провел совещание, посвященное итогам деятельности местных судов Таласской области за прошедший год.

Глава высшего судебного органа остановился на качественных показателях рассмотрения дел судами области.

Он отметил, что решения отдельных судей оставлены в силе в 100 процентов случаев, выразив им слова благодарности. В то же время судьям, показатели которых составили 31 процент и 58 процентов, поручено незамедлительно закрепить наставников из числа опытных коллег для оказания методической помощи и повышения качества отправления правосудия.

В этой связи Медербек Сатыев рекомендовал директору Высшей школы правосудия рассмотреть вопрос о дополнительном обучении судей с низкими показателями.

Он подверг критике качество обобщения судебной практики, указав на несоблюдение методических рекомендаций, отсутствие обоснованных предложений по формированию единообразной практики и обеспечению одинакового применения норм законодательства, а также на недостаточный анализ причин отмены и изменения судебных актов судов первой инстанции с точки зрения материального и процессуального права.

В завершение председатель подчеркнул, что главной задачей судебной системы остается укрепление доверия граждан, обеспечение законности и справедливого правосудия, призвав к совместной и неустанной работе в данном направлении.
