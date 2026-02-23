23:02
Медербек Сатыев: Судебная система должна самоочищаться от коррупции

23 февраля при участии председателя Верховного суда Медербека Сатыева состоялось расширенное совещание по итогам деятельности местных судов Чуйской области за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

По ее данным, в прошлом году Чуйским областным судом рассмотрено 2 тысячи 150 дел, из них 848 судебных актов обжалованы, при этом показатель оставления в силе составил 73,82 процента.

Медербек Сатыев отметил, что в целом судами Чуйской области за прошедший год рассмотрено свыше 42 тысяч дел, а средний показатель устойчивости судебных решений находился в пределах 60-70 процентов. Наиболее высокий уровень оставления решений без изменения зафиксирован в Чуйском областном суде, Токмокском городском и Жайылском районном судах, тогда как наиболее низкие показатели отмечены в Сокулукском и Панфиловском районных судах. По отдельным судьям устойчивость решений достигала 90-100 процентов, в то время как минимальный показатель составил 25 процентов, что свидетельствует о наличии проблем в качестве судебных актов в ряде судов.

«Недавняя ситуация в Административном суде Ошской области должна стать для всех нас серьезным уроком. Начисление заработной платы несуществующим лицам — это посягательство на государственный бюджет и деяние, влекущее уголовную ответственность. Кроме того, 14 февраля в одном из торговых центров Бишкека старший секретарь судебной коллегии по гражданским делам Чуйского облсуда А.Ж. задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в мошенничестве и водворен в ИВС. Судебная система должна быть очищена от лиц, вовлеченных в коррупцию. Подобным фактам не должно быть места», — подчеркнул Медербек Сатыев.

В завершение совещания председатель отметил, что в судебной системе должны работать только профессионалы, преданные своему делу и государству. Несмотря на существующие кадровые трудности, в судах должны оставаться истинные патриоты, для которых служение закону является осознанным выбором.
