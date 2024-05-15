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Власть

Надира Нарматова: Судебная система Кыргызстана зависима от внешних сил

Судебная система стала зависима от внешних сил. Об этом на заседании парламента заявила депутат Надира Нарматова.

Народные избранники рассматривали проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О статусе судей Кыргызской Республики».

«После принятия этого закона вы можете дать гарантию, что судьи станут справедливыми и будут принимать решения самостоятельно, без давления?» — спросила Надира Нарматова.

Судья Верховного суда Кыдык Джунушпаев ответил, что на 2023-2026 годы принята целевая программа по развитию судебной системы. Цель — ее независимость.

«Сегодня судебная система очищается. Например, в прошлом году более 700 заявлений поступило. После их рассмотрения 35 судей привлекли к ответственности, 8 — уволены. Идет чистка рядов судебного корпуса», — сказал Кыдык Джунушпаев.

По словам Надиры Нарматовой, пока не исключить человеческий фактор и не изменится психология, закон не будет работать.

«Какой бы золотой закон мы не приняли, его исполнение хромает», — добавила депутат.

«Если примете этот конституционный закон, то повысится ответственность каждого судьи», — отметил Кыдык Джунушпаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294011/
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