И. о. премьер-министра знает, как побороть коррупцию на таможне

«Автоматизация системы учета прохождения товаров через границы минимизирует все коррупционные риски», — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков в ходе посещения контрольно-пропускного пункта «Торугарт» в Нарынской области.

И. о. главы правительства ознакомился с деятельностью КПП, работой информационной системы Таможенной службы.

По его словам, имеются отдельные замечания по вопросам фиксации, учета транспортных средств, начиная с движения по пересечению границы, сканирования номеров транспортных средств, включению их в базу данных в целях исключения человеческого фактора при оформлении таможенных документов.

«На протяжении более двух месяцев неоднократно проводились переговоры с китайской стороной по увеличению объема пропуска транспортных средств через границу. Недавно китайская сторона подтвердила договоренность об увеличении пропускной способности на контрольно-пропускном пункте «Иркештам-автодорожный», согласно которому КПП будет работать 12 часов ежедневно, в том числе в выходные дни. Кроме того, решены вопросы строительства складской инфраструктуры, специализированных кранов для отгрузки товаров. Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет проведена», – отметил и. о. главы правительства.

По словам Артема Новикова, на КПП «Торугарт» ситуация несколько иная. «Здесь высокогорье, поэтому мы осмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с кыргызской стороны, а также площадки для обеспечения перегрузки товаров на государственной границе в целях увеличения объема перевозок грузов через контрольно-пропускные пункты. Имеется определенное понимание этого процесса», — добавил Артем Новиков, подчеркнув важность работы контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» в обычном режиме в строгом соответствии с санитарными требованиями.

В ходе посещения КПП и. о. премьера провел совещание с руководителями профильных государственных органов.

Артем Новиков поручил в недельный срок определить единый алгоритм по перегрузке, дезинфекции, перемещению товаров, оформлению электронных сопроводительных документов, дополнительных возможностях по таможенной очистке товаров непосредственно в пределах пункта пропуска в целях исключения риска несанкционированного и неучтенного перемещения товаров внутри страны.

Государственной таможенной службе поручено в недельный срок разработать единую концепцию по автоматизации учета движения товаров.

Кроме того, ГТС поручено сформировать единую электронную базу данных без возможности ручной корректировки в декларации грузов, а также привязки этой системы к весогабаритному контролю и инспекционно-досмотровому комплексу.

«Мною даны поручения по развитию инфраструктуры КПП «Торугарт-автодорожный». Первоначальные результаты по модернизации таможенной системы мы рассчитываем увидеть уже при запуске единого операционного центра учета товаров непосредственно в центральном аппарате Таможенной службы. Поручения по открытию этого центра были даны, и на сегодняшний день эта работа находится в завершающей стадии. Думаю, что до конца этого года мы увидим открытие центра и соответствующие изменения», — заключил Артем Новиков.