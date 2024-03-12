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Власть

Глава кабмина призвал привлекать к работе в таможенной сфере IT-специалистов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел рабочее выездное заседание в Государственной таможенной службе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Рассмотрены вопросы цифровизации процессов в деятельности Государственной таможенной службы. Акылбек Жапаров отметил, что работа по цифровизации таможенной сферы будет усилена, особое внимание будет уделено контрольно-пропускным пунктам между Кыргызской Республикой и соседними государствами, как Китай, Казахстан, Узбекистан, а также Таджикистан.

«Сейчас 21 век, эпоха современных технологий. Убедитесь, что все виды экспортируемых и импортируемых товаров находятся под полным контролем Таможенной службы. Сейчас мы ведем переговоры с китайской стороной с целью обеспечения бесперебойной работы контрольно-пропускных пунктов «Иркештам» и «Торугарт» и повышения их пропускной способности», — отметил глава кабмина.

В ближайшее время откроется новый контрольно-пропускной пункт «Бедель». Программы должны работать безупречно без сбоев. Привлекайте к работе в таможенной сфере сильных IT-специалистов.

Акылбек Жапаров

На совещании была озвучена необходимость тесного взаимодействия с Государственной налоговой службой для повышения эффективности работы, направленной на цифровизацию таможенной сферы. Одна из причин заключается в том, что информация обо всех товарах, которые будут импортироваться в страну, предварительно вводится в специальную систему, а продажа товаров контролируется через контрольно-кассовые аппараты (ККМ), размещенные на рынках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288839/
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