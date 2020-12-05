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Власть

Дастан Бекешев предлагает опять вернуться к теме легализации марихуаны

Депутат Дастан Бекешев предлагает вернуться к теме легализации марихуаны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению нардепа, сделать это нужно. «Мы обязательно придем к тому, что нужно легализовать продажу легких наркотиков. Это отличный способ борьбы с коррупцией в правоохранительных органах», — считает Дастан Бекешев.

Ранее сообщалось, что комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков.

Отмечается, что в январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила ряд рекомендаций относительно изменения контроля над оборотом каннабиса и веществами, связанными с ним.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175674/
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