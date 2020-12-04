16:16
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Депутат парламента расписал порядок возвращения избирательного залога

Депутат парламента Улугбек Ормонов расписал порядок возвращения избирательного залога. Он предлагает закрепить это законодательно.

По словам автора, залог в размере 1 миллиона сомов возвращается не только тем кандидатам, кто добровольно отказался от участия в выборах, но и тем, кого с гонки за нарушения снял Центризбирком. Однако свои деньги претенденты смогут получить только до утверждения текста и формы избирательных бюллетеней, а не до их изготовления.

Те, кто наберет не менее 1 процента, также могут рассчитывать на возвращение средств. В течение 10 дней после оглашения результатов.

Парламентарий также предлагает возвращать деньги в случае признания итогов выборов недействительными. Отметим, что партии, баллотирующиеся в Жогорку Кенеш на выборах 4 октября, до сих пор не получили внесенный ранее залог.

В ЦИК ссылаются на то, что в законодательстве эта процедура не предусмотрена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175599/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. 20 кандидатов успели до полуночи сдать подписные листы
Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии
Выборы президента. Еще шесть кандидатов внесли избирательный залог
Заседание Конституционной палаты. Заключение Венецианской комиссии надо учесть
Повторные выборы или референдум? Цена выхода из тупика
Кандидаты возмущены жалобой Коалиции за демократию и гражданское общество
Выборы президента. Еще один претендент отказался от участия
Выборы президента. 19 кандидатов из 48 отчитались по деньгам на спецсчетах
В Конституции хотят прописать ответственность за неучастие в выборах
Новая редакция Конституции. Юрист о подписях и законности депутатских решений
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к&nbsp;пенсии Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
700 сомов и&nbsp;145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и&nbsp;низкую пенсии в&nbsp;КР 700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
16:08
Взял $100 тысяч за квартиру и исчез. В Бишкеке задержан мошенник Взял $100 тысяч за квартиру и исчез. В Бишкеке задержан...
16:06
В Кыргызстане выявили точки продаж с незаконной алкогольной продукцией
16:00
Депутат парламента расписал порядок возвращения избирательного залога
15:57
В жилмассиве «Колмо» хотят открыть ГОМ
15:47
С начала года в Бишкеке эвакуировали 8 тысяч 415 автомобилей