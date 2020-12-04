Депутат парламента расписал порядок возвращения избирательного залога

Депутат парламента Улугбек Ормонов расписал порядок возвращения избирательного залога. Он предлагает закрепить это законодательно.

По словам автора, залог в размере 1 миллиона сомов возвращается не только тем кандидатам, кто добровольно отказался от участия в выборах, но и тем, кого с гонки за нарушения снял Центризбирком. Однако свои деньги претенденты смогут получить только до утверждения текста и формы избирательных бюллетеней, а не до их изготовления.

Те, кто наберет не менее 1 процента, также могут рассчитывать на возвращение средств. В течение 10 дней после оглашения результатов.

Парламентарий также предлагает возвращать деньги в случае признания итогов выборов недействительными. Отметим, что партии, баллотирующиеся в Жогорку Кенеш на выборах 4 октября, до сих пор не получили внесенный ранее залог.

В ЦИК ссылаются на то, что в законодательстве эта процедура не предусмотрена.