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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Подписные листы сдал Аймен Касенов

Еще один кандидат в президенты сдал подписные листы. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, документы принес Аймен Касенов. Уточняется, что сегодня последний день сдачи подписей, которых должно быть не меньше 30 тысяч и не больше 60 тысяч, и внесения избирательного залога в размере 1 миллиона сомов. Деньги на депозитный счет Центризбиркома перечислили 14 претендентов на высший государственный пост в стране.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175365/
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