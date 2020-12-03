Выборы президента. Подписные листы сдал Аймен Касенов

Еще один кандидат в президенты сдал подписные листы. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, документы принес Аймен Касенов. Уточняется, что сегодня последний день сдачи подписей, которых должно быть не меньше 30 тысяч и не больше 60 тысяч, и внесения избирательного залога в размере 1 миллиона сомов. Деньги на депозитный счет Центризбиркома перечислили 14 претендентов на высший государственный пост в стране.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.