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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садыр Жапаров сдал подписные листы

Сегодня последний день сдачи подписных листов. Кандидат в президенты Садыр Жапаров сдал подписные листы. Об этом 24.kg сообщили в  ЦИК. 

По данным ведомства, сейчас ведется подсчет. Уточняется, что претендент на высший государственный пост должен сдать не менее 30 тысяч и не более 60 тысяч. В течение восьми календарных дней рабочая группа проверит их на достоверность. 

Ранее сообщалось, что накануне уполномоченный еще одного кандидата Бабыржана Тольбаева принес подписные листы. Сегодня также последний день для внесения избирательного залога в миллион сомов. 

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175333/
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