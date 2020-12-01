Выборы президента. Эрика Ирискулбекова предлагают лишить статуса наблюдателя

Главу Коалиции за демократию и гражданское общество Эрика Ирискулбекова в ЦИК предложили лишить статуса общественного наблюдателя. Вопрос будет вынесен на заседание Центризбиркома.

Уточняется, что такое предложение прозвучало сегодня в ходе рассмотрения членами рабочей группы жалоб коалиции на кандидатов в президенты и СМИ. Эрик Ирискулбеков, как отмечают представители группы, препятствовал их работе, мешал, выкрикивал с места, а также начал снимать видео голосования по своей жалобе, на что присутствующие высказали свое возмущение.

Активисты считают, что 10 кандидатов в президенты и 4 СМИ нарушили избирательное законодательство. По их мнению, Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Бакытбек Жумагулов, Токтайым Уметалиева, Бектур Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Джеенбеков, Садыр Жапаров и Садык Шер-Нияз начали преждевременную агитацию. Последний, напомним, сегодня объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Садыра Жапарова. А Бектур Асанов ранее дисквалифицирован ЦИК, поскольку у него непогашенная судимость.

У активистов также претензии к СМИ — 7-му каналу, Kaktus.media, Kloop и NazarNews. Они углядели в выступлениях претендентов на высший государственный пост на площадках этих медиаресурсов элементы агитации и просят ЦИК принять меры.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.