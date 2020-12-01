В Бишкеке планируют открыть посольство Кувейта

В Бишкеке, возможно, откроют посольство Кувейта. Об этом сообщили в МИД КР.

По его информации, министры иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и Кувейта Ахмад Насер Аль Сабах провели видеоконференцию, в ходе которой стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам.

«В ходе беседы глава МИД КР Руслан Казакбаев информировал своего визави о стабилизации внутриполитической ситуации в стране, подготовке к проведению досрочных президентских выборов, а также предстоящих парламентских выборах и конституционной реформе. В свою очередь министр иностранных дел Кувейта Ахмад Насер Аль Сабах передал приветствия Эмира Кувейта в адрес нового руководства Кыргызской Республики и пожелал успехов в проведении демократических преобразований в стране, подтвердив преемственность всех ранее достигнутых договоренностей со стороны правительства Кувейта. При этом глава МИД Кувейта особо отметил итоги успешной деятельности посольства КР в Эль-Кувейте и намерениях по открытию посольства Кувейта в Бишкеке, заинтересованности в обмене визитами на различных уровнях и углублению межведомственного сотрудничества. Отмечается, что наряду с этим стороны затронули перспективные планы сторон по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, где в качестве приоритетов были обозначены такие сферы, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, кредитная и инвестиционная сферы и другие. В частности, министры согласились с необходимостью создания совместной комиссии по выработке дорожной карты, дальнейшего сотрудничества, совместного инвестиционного фонда и обсудили другие вопросы», — сообщили в министерстве.