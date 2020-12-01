Выборы президента. Еще один претендент отказался от участия

Еще один претендент на пост президента отказался от участия. Об этом сообщает ЦИК.

По информации ведомства, с заявлением об отзыве обратился Сазыкбай Турдумалиев. Ранее о снятии своей кандидатуры в пользу Садыра Жапарова объявил Садык Шер-Нияз. Но документы из Центризбиркома он пока не забирал.

Таким образом, в гонке остается 46 кандидатов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.