Член КС: По новой Конституции мы даем небывалую власть президенту

По новой Конституции мы даем небывалую власть президенту. Об этом заявил член конституционного совещания Кенжебек Бокоев на заседании секции «Органы государственной власти».

По словам экс-депутата, согласно новому проекту Основного закона, глава государства получает неимоверное могущество. В связи с этим он предложил ввести норму, согласно которой президент отчитывался бы перед парламентом.

«Я предлагаю однопалатный парламент, состоящий из 100 нардепов. По новому проекту мы создаем невероятно сильного, властного президента, которого в истории Кыргызстана не было. Он становится президентом и главой исполнительной власти. Почему такой могущественный президент не может отчитываться раз в год перед однопалатным парламентом? Если курултай собирается только на три дня, и то по указу главы государства, то он может отчитаться перед ними от фонаря», — резюмировал Кенжебек Бокоев.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.