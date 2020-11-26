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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК ответила на обращение кандидатов

ЦИК ответила на обращение кандидатов в президенты по сбору и сдаче подписных листов. Оно рассмотрено сегодня на заседании.

В обращении говорится, что раз выборы досрочные, то Центризбирком обязан предоставить документы для открытия счетов до 12 ноября. Чтобы кандидаты могли начинать сбор подписей.

Претенденты также недовольны, что изменился порядок в бланке подписного листа и не указано, что нижний предел порога подписей может быть изменен. Кроме того, раз все сроки в связи с досрочными выборами главы государства сокращают на треть, то и количество подписей также должны урезать.

Одна из кандидатов Токтайым Уметалиева заявила, что неправомерно требовать от избирателя указания своего номера телефона. Член ЦИК Акылбек Сариев парировал: номер мобильного подписант может указать по желанию, это необязательное требование.

В Центризбиркоме отметили, что инструкция о порядке сбора подписей и проверки их достоверности разработана по конституционному закону и утверждена постановлением от 17 июня 2017 года. Тогда же установлена и форма. В 2019-м в нее внесли изменения. Однако порядок в бланке не меняли, как и количество подписей. Изменился только верхний предел — до 60 тысяч.

В связи с досрочными выборами сократились сроки, но количество подписей не уменьшали.

ЦИК уточнил, что сбор подписей начинается со дня создания избирательного фонда и организовывается уполномоченными представителями кандидата. Все расходы только через избирательный фонд. Его следует создать в течение пяти календарных дней со дня выдачи справки о соответствии.

Токтайым Уметалиева утверждает, что справки выдали с опозданием. Но в Центризбиркоме это опровергли.

До 14 декабря включительно ЦИК регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает удостоверение. Если ему отказали в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174618/
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