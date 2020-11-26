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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК не снизит количество подписей: изменит порядок проверки

ЦИК не может снизить количество подписей, как того требуют некоторые кандидаты в президенты. Член Центризбикрома Кайрат Осмоналиев объяснил 24.kg почему.

По его словам, количество прописано в конституционном законе о выборах. Там указано, что претенденту на высший государственный пост в стране необходимо представить от 30 тысяч до 60 тысяч подписей. «Но мы проверим на достоверность не больше 30 тысяч подписей. Поскольку это досрочные выборы и сроки сокращены на треть. Нам на изучение отводится всего восемь календарных дней», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что подписные листы кандидаты обязаны сдать до 3 декабря включительно.

Ранее Генеральная прокуратура направила в Центризбирком материалы по видео, где кандидат в президенты Адахан Мадумаров встречается с мигрантами в Москве.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174612/
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