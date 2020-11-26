Выборы президента. Генпрокуратура направила в ЦИК материалы по Имамидину Ташову

Генеральная прокуратура направила в Центризбирком публикации о проведенной встрече кандидата в президенты Имамидина Ташова со СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Имамидин Ташов нарушил избирательное законодательство, согласно которому кандидатам запрещено проводить агитацию в неположенный период.

«Видео Ташова было размещено в соцсетях, на котором видно, как он проводит встречу с представителями СМИ и рассказывает о своих планах. Мы призываем всех участников избирательного процесса строго соблюдать законность и не допускать нарушения избирательного законодательства», — сообщили в ГП.

Ранее Генеральная прокуратура направила в Центризбирком материалы по видео, где кандидат в президенты Адахан Мадумаров встречается с мигрантами в Москве.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.