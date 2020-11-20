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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание. Между ЖК и курултаем может возникнуть конфликт

Конституционное совещание начало свою работу. Его возглавляет профессор, политолог Бекбосун Борубашов. Заседание транслируется в прямом эфире ОТРК.

По словам экс-председателя Госкомиссии по делам религий Заирбека Эргешова, после принятия Основного закона может возникнуть конфликт между Жогорку Кенешем и Народным курултаем.

«Курултай есть в Туркменистане. У меня вопрос: не заменяет ли курултай полномочия парламента? Есть опасение, что после принятия Конституции между двумя этими структурами может возникнуть конфликт», — сказал он.

Заирбек Эргешов также поинтересовался, на каком языке будут писать Основной закон. «Обычно пишут на русском, затем переводят на кыргызский. Из-за этого возникает разное толкование. Если писать на кыргызском, например, точного аналога понятия светскости нет», — добавил он.

Бекбосун Борубашов ответил, что закон будет писаться на государственном языке.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173881/
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