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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президенты. Как кыргызстанцы могут проверить себя в списках избирателей

Предварительные списки избирателей вывешены на всех избирательных участках и портале «Тизме». Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, граждане могут проверить себя в предварительных списках избирателей с 19 ноября по 29 декабря 2020 года включительно.

Сделать это можно:

  • придя на свой избирательный участок;
  • на портале избирателей «Тизме» — https://tizme.gov.kg/;
  • позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный).
Отправив СМС с личным номером ПИН на номер 119, избиратель получит номер и адрес своего избирательного участка.

При обнаружении любой ошибки или неточности, а также в случае отсутствия в предварительном списке избирателей, граждане вправе до 29 декабря 2020 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением установленного образца о внесении изменений или включении в список избирателей (прежняя форма № 1), предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.

Граждане, проживающие или находящиеся за пределами Кыргызстана в день голосования, вправе до 29 декабря включительно заявить о намерении голосовать на избирательном участке за рубежом, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение с заявлением с приложением копии паспорта. Граждане, состоящие на консульском учете в загранучреждениях, сдавшие биометрические данные, автоматически включаются в списки избирателей за рубежом.

При подаче вышеуказанных заявлений избиратели проходят биометрическую идентификацию. Также можно подать заявление в электронном формате, пройдя авторизацию через кабинет избирателя на портале «Тизме».

В случае отсутствия биометрической регистрации ее можно пройти в органах Государственной регистрационной службы и ЦОНах по месту жительства в КР, в посольствах и консульствах Кыргызстана за рубежом.

Напомним, что на президентских выборах избиратели смогут голосовать только по месту прописки в связи с отменой формы № 2.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова — отозвали свои заявления. Еще 12 кандидатам ЦИК вернула документы.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173779/
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