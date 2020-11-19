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Власть

На президентских выборах избиратели смогут голосовать только по месту прописки

На президентских выборах избиратели смогут голосовать только по месту прописки. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр, руководитель штаба по проведению выборов Максат Мамытканов.

По его словам, в связи с отменой формы № 2 на предстоящих выборах свой голос можно будет отдать только на избирательном участке по месту прописки.

«Но в связи с внутренней миграцией многие жители, особенно в жилых массивах вокруг столицы, не имеют постоянную прописку. Поэтому сейчас над этим работаем. ЦИК уточняет список избирателей. У всех граждан Кыргызстана будет возможность отдать свой голос», — сказал вице-премьер.

Кыргызстанцы за границей смогут прологосовать досрочно, встав на консульский учет.

«Избирательные участки будут открыты во всех диппредставительствах. В Москве, возможно, откроем третий избирательный участок», — заявил Максат Мамытканов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173650/
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