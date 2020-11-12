Дайте факты! Садыр Жапаров в ответ на преследование инвесторов

И. о. президента Садыр Жапаров пообещал защиту иностранным инвесторам.

Отвечая на вопросы журналистов, он попросил уточнить, кто именно преследует иностранный бизнес — ГСБЭП, МВД, ГКНБ или какая-то иная структура, и предоставить факты. Садыр Жапаров заявил, что гарантирует — государство не будет и не собирается чинить препятствий инвесторам, но они должны работать не в ущерб национальным интересам.

Он подчеркнул, что успешное и развитое государство может быть только при условии благоприятного инвестиционного климата. И заверил, что стратегия по защите иностранного капитала у государства есть.