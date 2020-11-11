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Власть

Депутаты Бишкекского городского кенеша все-таки соберутся на сессию

Бишкекский городской кенеш соберется на очередную сессию 19 ноября. Решение принято сегодня на заседании президиума БГК.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе горкенеша, в проект повестки включено 14 основных вопросов.

«В частности, будут рассмотрены вопросы о структурах мэрии, о внесении изменений в бюджет города за 2020 год и проекте на 2021-й, о готовности к отопительному сезону, о ситуации в связи с коронавирусной инфекцией», — проинформировали редакцию.

Отметим, что ранее фракция «Кыргызстан» дважды вносила вопрос созыва внеочередной сессии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172646/
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