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Власть

Правительство опровергает, что Садыр Жапаров вовлечен в сделку на $1 миллион

Пресс-служба правительства опровергает информацию о том, что от имени премьер-министра Садыра Жапарова подписан контракт с израильским лоббистом на $1 миллион.

В кабмине заявляют, что эта информация не только не соответствует действительности, но и противоречит законодательству Кыргызстана.

«Правительство не регулирует договоры частных компаний и не нуждается в лоббировании своих интересов на международных площадках, поскольку находится в доверительных отношениях со всеми международными донорами», — говорится в сообщении.

Чиновники называют опубликованные сведения ложью и отмечают, что они порочат честь и достоинство исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова.

Правительство КР заявляет, что любые решения по работе с международными инвесторами будут приниматься только с учетом интересов государства и народа Кыргызстана.

Ранее информацию опровергла пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек.

Всего через две недели после прихода к власти исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров уже подписал договор о лоббировании интересов республики на сумму $1 миллион с целью получения международной помощи в связи с экономическим кризисом, который способствовал свержению его предшественника. Об этом ранее сообщило издание ForeignLobby.com.

СМИ: Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании интересов на $1 миллион

Заказчиком выступает Абдыманап Карчыгаев, исполнителем — канадская компания Dickens & Madson Canada. Документ опубликован на официальном сайте Министерства юстиции США.

В нем утверждается, что Dickens & Madson Canada уже получила $500 тысяч.

Договор подписали представитель компании Dickens & Madson Canada Ари Бен-Менаше, а от имени и. о. президента Кыргызстана Абдыманап Карчыгаев. На документе стоит печать аграрно-промышленной корпорации «Ренессанс».

ОсОО «Ренессанс» занимается растениеводством и животноводством и располагается в жилмассиве «Ак-Ордо». Руководитель Алтынбек Абдыманапович Карчыгаев. Последние три года компания не платила налогов. Среди учредителей ОсОО числятся Абдыманам кызы Кумушай, Кайрадбек Абдыманапович Карчыгаев и Алтынбек Абдыманапович Карчыгаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172134/
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