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Власть
Сюжет: COVID-19

Эльвира Сурабалдиева обещает гражданским активистам открытый диалог

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева обсудила с гражданскими активистами эффективность мер реагирования государственных органов на положение уязвимых групп населения в условиях пандемии COVID-19.

В диалоге в формате онлайн приняли участие более 50 представителей гражданского общества, среди которых руководители и представители социально ориентированных организаций.

Участники задавали вопросы, связанные с правами пожилых, ЛОВЗ, детей и женщин с онкологическими заболеваниями, людей, живущих с ВИЧ и болеющих туберкулезом, а также о положении детей и подростков в детских домах и интернатах, проблемы прав человека в местах лишения и ограничения свободы.  

«Важно не повторить те ошибки, которые возникли во время первой волны пандемии коронавируса. Обозначить риски и угрозы, которые могут возникнуть в будущем: доступ к жизненно важным препаратам, риски роста суицидов среди детей и подростков, проблемы отсутствия доступа к образованию школьников и детей с инвалидностью, отсутствия доступа к психологической помощи», — отметили участники мероприятия.

Они также обозначили важность соблюдения всех ранее достигнутых договоренностей и призвали чиновников продолжать открытый диалог с гражданским обществом.

«Пандемия в буквальном смысле показала, что там, где не хватало руки и кошелька государства, население в большей части получало помощь от гражданского общества. Если возникнет недопонимание, давайте их решать через открытые обсуждения и консенсус. Во главе угла должен быть наш гражданин. А мы со своей стороны приложим к этому максимально возможные усилия. Все это будет очень внимательно отслеживаться. Мы берем ориентир на открытость. Предложения со стороны правительства будут готовы через две недели, ближе к 20 ноября. До этой даты у нас еще состоится встреча. Мы готовы к диалогу», —  сказала Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172020/
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