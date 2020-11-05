Турция передала Кыргызстану военную технику. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.

По ее данным, состоялась встреча главы Генштаба ВС КР Таалайбека Омуралиева с послом Турции Дженгизом Камилем Фыратом. Он выразил соболезнования дипломату в связи с человеческими жертвами и серьезными разрушениями, произошедшими в результате землетрясения и цунами в провинции Измир.

После обсуждения двустороннего сотрудничества прошла официальная церемония приема-передачи военного вещевого имущества, горного снаряжения и автомобильной техники для военнослужащих Кыргызстана.

Дженгиз Камиль Фырат отметил, что Турция готова и в дальнейшем укреплять и расширять кыргызско-турецкие отношения в военной и военно-технической областях.