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Власть

Садыр Жапаров посетил месторождение Терек-Сай

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом строительства золотоизвлекательной фабрики на месторождении Терек-Сай. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

Представители кыргызско-турецкой компании «Эти Бакыр Терек-Сай» рассказали, что строительство ЗИФ приостановили в связи с задержкой оборудования из-за рубежа. Садыр Жапаров отметил необходимость возобновления работы месторождения и дал ряд соответствующих поручений профильным государственным органам. Он также сказал о необходимости ведения открытого диалога между предприятием и местным населением.

«Идут подготовительные работы по строительству хвостохранилища. В рамках экологической безопасности при строительстве данного объекта должны быть соблюдены все требования. В этом направлении работу нужно вести в тесном взаимодействии с местным населением, необходим открытый диалог», — заявил Садыр Жапаров. 

Он надеется, что кыргызско-турецкое предприятие «Эти Бакыр Терек-Сай» выполнит все экологические и социальные требования.

«Вопрос исполнения социальных обязательств и экологических требований находится под контролем не только у соответствующих госструктур, но и у местного населения», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171958/
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