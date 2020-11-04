Выборы президента. Шестое заявление о выдвижении подано в ЦИК

ЦИК продолжает прием заявлений от кандидатов в президенты. Сегодня поступило шестое уведомление.

По данным ведомства, заявку оставил политолог Бакыт Бакетаев. Он идет как самовыдвиженец.

В Центризбиркоме также ожидают заявления от экс-торага Каната Исаева. Его кандидатуру выдвинула партия «Кыргызстан».

Документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

В Центризбиркоме напоминают: прием уведомлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.