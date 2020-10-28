Артем Новиков и Алексей Оверчук обсудили защиту российского бизнеса в КР

Состоялся телефонный разговор сопредседателей межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству — первого вице-премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-российского сотрудничества, обозначили краткосрочные и долгосрочные перспективы дальнейшего взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах с акцентом взаимодействия сторон в рамках Евразийского экономического союза.

«Кроме того, сторонами отмечена необходимость обеспечения защиты иностранных инвесторов в Кыргызстане, в том числе для деятельности российского бизнеса на территории КР. Стороны договорились по дальнейшей интенсификации всего комплекса двусторонних отношений с особым упором на придание нового импульса и приумножение существующего потенциала двух стран», — говорится в сообщении.