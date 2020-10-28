Эльвира Сурабалдиева претендует на пост вице-премьер-министра

Конституционный комитет Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру бывшего депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой на пост вице-премьер-министра. Об этом 24.kg сообщила депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, кандидатура была поддержана единогласно.

«Мы также одобрили кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность министра социального развития и труда. Депутаты понимают, что время тяжелое, пандемия, конец месяца — пора выплат и на носу зима, поэтому социальный блок должен работать без перерыва», — отмечает Айнуру Алтыбаева.

Отметим, Эльвира Сурабалдиева накануне сдала мандат депутата. Бывший министр социального развития Улукбек Кочкоров подал в отставку.