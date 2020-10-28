10:45
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Власть

Эльвира Сурабалдиева претендует на пост вице-премьер-министра

Конституционный комитет Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру бывшего депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой на пост вице-премьер-министра. Об этом 24.kg сообщила депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, кандидатура была поддержана единогласно.

«Мы также одобрили кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность министра социального развития и труда. Депутаты понимают, что время тяжелое, пандемия, конец месяца — пора выплат и на носу зима, поэтому социальный блок должен работать без перерыва», — отмечает Айнуру Алтыбаева.

Отметим, Эльвира Сурабалдиева накануне сдала мандат депутата. Бывший министр социального развития Улукбек Кочкоров подал в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171038/
просмотров: 935
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники «ЭлТР» временно возобновили работу: ждут решения правительства
Гостиница «Иссык-Куль». Пока еще живой пример чиновничьего безразличия
Канат Шабданбаев назначен директором Госагентства по делам молодежи и спорта
Наведите порядок, власти! В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова опять митингуют
Правительство Садыра Жапарова. Кто пришел в состав кабмина
Митинг в Бишкеке. Сторонники премьер-министра выставили очередной ультиматум
В Бишкеке у гостиницы «Иссык-Куль» собралось около тысячи сторонников премьера
В Бишкеке сторонники премьера Садыра Жапарова вновь собираются на митинг
Митинг в Бишкеке. Почему МВД не реагирует на грубое нарушение режима ЧП?
Митинг в Бишкеке. Сторонники Жапарова заблокировали подъезды к Старой площади
Популярные новости
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
28 октября, среда
10:43
Приболел. Акылбек Жапаров объяснил, почему не выходил на работу Приболел. Акылбек Жапаров объяснил, почему не выходил н...
10:43
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 414 человек
10:42
Волонтеров просят готовить ужины для медиков мобильных бригад в обсервациях
10:41
Вотум недоверия намерены выразить депутаты спикеру парламента Канату Исаеву
10:34
Верните вице-мэров. Возле мэрии Бишкека проходит митинг