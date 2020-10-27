В правовой клинике «Адилет» считают, что и. о. президента станет Артем Новиков

Юрист правовой клиники «Адилет» Искендер Какеев считает, что исполнять обязанности главы государства после отставки и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова будет первый вице-премьер Артем Новиков. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, по Конституции в случае досрочного сложения полномочий функции главы республики переходят торага Жогорку Кенеша. «Но Канат Исаев отказался от этого бремени. Поэтому эти обязательства получает первый вице-премьер Артем Новиков. Садыр Жапаров по Конституции должен будет приостановить исполнение обязанностей и. о. президента и премьера, когда примет участие в предвыборной гонке», — пояснил Искендер Какеев.

И. о. главы кабмина автоматически становится Артем Новиков. Он будет и и. о. премьера, и и. о. президента, и и. о. первого вице-премьера — до формирования нового правительства. Три в одном. Искендер Какеев

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.