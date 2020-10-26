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Власть

Нариман Тюлеев находится с рабочей поездкой в Москве: его отставка не принята

Исполняющий обязанности мэра Нариман Тюлеев находится с рабочей поездкой в Москве. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Он уточнил, что его заявление об отставке еще не принято. Напомним, Нариман Тюлеев написал заявление об уходе на имя премьер-министра Садыра Жапарова еще 22 октября. Однако оно не подписано.

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«Нахожусь в Москве. Сегодня несколько встреч с фармакологическими компаниями, будем договариваться о поставке лекарств и медоборудования. Планирую посетить несколько больниц, перенять опыт лечения коронавирусной инфекции и посетить Горьковский автозавод, чтобы решить вопрос по поставкам автобусов», — сказал Нариман Тюлеев.

Напомним, возле здания мэрии Бишкека сегодня вновь проходил несанкционированный митинг. Около 100 человек требовали отставки Наримана Тюлеева.  

Отметим, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

Сегодня в Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170767/
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