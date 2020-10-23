После 28 октября парламент не может рассматривать поправки в Конституцию

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали решения депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва от 22 октября.

Отметим, что накануне парламент принял закон, где предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Этот закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

В «Адилете» поясняют, что Жогорку Кенеш может назначить референдум по принятию закона об изменениях в Конституцию с соблюдением всех установленных сроков и процедур и только в случае, если на завершающей стадии парламент придет к выводу о необходимости передать принятие окончательного решения непосредственному источнику государственной власти — народу. Согласно Закону «О регламенте Жогорку Кенеша», предметом назначения референдума являются проекты законов о внесении изменений в Конституцию.

Процедура назначения рефрендума должна сопровождаться рядом сопроводительных документов:

сопроводительное письмо инициатора;

справка-обоснование к проекту закона, которая должна содержать информацию:

- о целях и задачах законопроекта;

- о возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствиях действия закона;

- о результатах парламентского слушания, общественного обсуждения;

- о соответствии проекта закона законодательству;

- об источниках финансирования;

- о результатах консультаций и обсуждений с соответствующими ассоциациями, союзами органов местного самоуправления, если проект нормативного правового акта непосредственно затрагивает интересы местных сообществ и органов местного самоуправления.

Кроме того, необходимы сравнительная таблица, пакет проектов законов и анализ регулятивного воздействия проектов законов, направленных на регулирование предпринимательской деятельности.

Референдум по внесению изменений в Конституцию принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа нардепов не ранее одного и не позднее трех месяцев со дня поступления самой инициативы в Жогорку Кенеш.

Эксперты напомнили, что ЖК принимает закон о внесении изменений в настоящую Конституцию не позднее шести месяцев со дня его внесения на рассмотрение.

Проект закона должен быть направлен в Конституционную палату Верховного суда для дачи заключения.

В случае вынесения КП отрицательного заключения проект закона о внесении изменений в Конституцию рассмотрению не подлежит.

Юристы добавили, что шестой созыв Жогорку Кенеша вынужден продолжать работу до избрания нового созыва.

«Срок полномочий нынешнего парламента истек согласно статье 70 Основного закона, и он не может использовать свои полномочия по внесению изменений в Конституцию с учетом статуса этого нормативного документа как Основного закона страны. Следовательно, ЖК не может рассматривать вопрос внесения изменений в Конституцию, поскольку это важный вопрос государственного значения, решение которого судьбоносно отразится на будущем государства. Таким полномочием в полной мере будет обладать только новый созыв парламента, который будет избран на выборах», — заметили они.

После 28 октября шестой созыв Жогорку Кенеша может только обсуждать и вырабатывать стратегии по дальнейшему развитию республики, но не более.

Следовательно, после этой даты парламент не может инициировать и рассматривать внесение изменений в Конституцию, в связи с тем, что срок его полномочий истечет.

Отметим, что 28 октября 2015 года принесли присягу нардепы шестого созыва.