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Власть

Депутаты предлагают обязать увольняться чиновников, которые идут на выборы

В парламенте предлагают обязать государственных и муниципальных служащих, которые идут на выборы, увольняться с работы. Об этом на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча» сообщил депутат Алтынбек Сулайманов.

По его словам, чиновники не должны просто временно приостанавливать полномочия на время избирательной кампании, как это часто практикуется.

«Если решили баллотироваться, то пусть увольняются. Они не имеют морального права после выборов вернуться на работу. Как они могут продолжить работу, если народ их не поддержал?» — считает Алтынбек Сулайманов.

Алтынбек Сулайманов предлагает снизить избирательный порог для партий до 3 процентов, размер залога до 1 миллиона сомов и ограничить голосование по форме № 2.

Некоторые депутаты выступают против, предложив снизить порог хотя бы до 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170168/
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