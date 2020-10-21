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Власть

Назначение Наримана Тюлеева: Азиз Суракматов о законности своего решения

Сегодня у здания мэрии Бишкека проходит митинг противников и сторонников Наримана Тюлеева, которые накануне решением еще мэра города Азиза Суракматова был назначен первым вице-мэром.

Депутат Бишкекского городского кенеша Асылбек Акылбеков считает это незаконным. По его словам, согласно закону о местном самоуправлении, для назначения руководителя службы муниципалитет должен получить согласие БГК.

Азиз Суракматов и юристы прокомментировали 24.kg законность принятого решения.

«В действительности, заявление об отставке мною было написано в связи с тем, что здание мэрии было захвачено во время беспорядков в Бишкеке. Это было сделано в целях нормализации общественно-политической ситуации, а также для обеспечения полноценного функционирования городских служб», — напомнил Азиз Суракматов.

По его словам, в соответствии со статьей 24 Закона «О статусе столицы», досрочное прекращение полномочий мэра города Бишкека относится к компетенции премьер-министра и Бишкекского городского кенеша. Однако акта об освобождении от занимаемой должности не было принято ни премьер-министром, ни Бишкекским городским кенешем.

«Отставка мэра не была принята, все действия Азиза Суракматова за период с 8 до 21 октября считаются легитимными и принятые решения соответствуют всем нормам законодательства», — дополнили его юристы.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 21 Закона «О статусе столицы», к полномочиям мэра Бишкека относится назначение вице-мэров.

Руководствуясь данной статьей, на основании личных заявлений, распоряжениями мэра от 20 октября 2020 года:

  • Алимбек Абдылдаев, ранее занимавший пост вице-мэра, назначен советником мэра;
  • Алмаз Бакетаев переведен на должность вице-мэра,
  • Нариман Тюлеев назначен первым вице-мэром Бишкека.

После этого мэр Азиз Суракматов написал заявление об отставке с 21 октября 2020 года. На сегодняшний день он ждет распоряжения премьер-министра Садыра Жапарова об освобождении от занимаемой должности.

Согласно статье 24 Закона «О статусе столицы», в случае досрочного освобождения мэра города от должности премьер-министр может назначить исполняющего обязанности мэра.

Если сегодня глава правительства примет отставку Азиза Суракматова и возложит исполнение обязанностей мэра на первого вице-мэра города Бишкека, все действия будут соблюдены и выполнены в соответствии с действующим законодательством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170157/
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