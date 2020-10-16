И. о. президента не может отправлять кабмин в отставку и баллотироваться

Эксперты правовой клиники «Адилет» расписали обязанности и полномочия исполняющего обязанности президента.

Сегодня, отметим, глава государства досрочно сложил полномочия. Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Юристы поясняют, что досрочные выборы президента проводятся в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий. При этом должностные лица, исполняющие полномочия главы государства, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку, баллотироваться на досрочных выборах.

Уточняется, что досрочные выборы назначаются Жогорку Кенешем не позднее недельного срока со дня прекращения полномочий главы государства. Сроки избирательной кампании в этом случае сокращаются на четверть.

Если Жогорку Кенеш не назначит досрочные выборы президента, выборы считаются назначенными. В таких случаях днем назначения считается день, следующий за днем истечения срока назначения выборов.

Центральная избирательная комиссия при наступлении обозначенных выше обстоятельств не позднее двух календарных дней со дня, когда выборы стали считаться назначенными, официально публикует в СМИ дату проведения досрочных выборов главы государства и организует подготовку и проведение выборного процесса.

При досрочном прекращении президентом своих полномочий они переходят торага Жогорку Кенеша до избрания нового главы государства.

В случае невозможности исполнения полномочий президента спикером парламента, и. о. становится премьер-министр.

Юристы подчеркивают, что в Конституции и законодательстве Кыргызстана не установлены основания или обстоятельства, делающие невозможным исполнение полномочий президента со стороны торага Жогорку Кенеша. При этом не предусмотрено также возможности добровольного отказа спикера от исполнения обязанностей главы государства.