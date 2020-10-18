Льготы и привилегии. Что получает Сооронбай Жээнбеков в статусе экс-президента

Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Спикер парламента Канат Исаев заявил, что он получит статус экс-президента и останется в Кыргызстане.

24.kg изучило закон о гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента, чтобы напомнить, что получит в итоге Сооронбай Жээнбеков.

1 Звание экс-президент — пожизненное Звание экс-президент — пожизненное

По закону звание экс-президента Кыргызстана является пожизненным. Но при этом бывший глава государства не должен занимать политические, специальные госдолжности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии.

Если это условие не будет соблюдено, то по представлению Генеральной прокуратуры бывшего президента лишат всех гарантий, а также обеспечения за счет бюджета.

2 Неприкосновенность Неприкосновенность

Экс-президент не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента Кыргызской Республики, а также в связи с этим задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку.

Экс-президент Кыргызской Республики может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его статуса.

3 Пожизненная госохрана и лечение Пожизненная госохрана и лечение

По закону не только самому экс-президенту, но и членам его семьи положена пожизненная государственная охрана на территории Кыргызстана.

Кроме того, за экс-президентом и его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, находящимися на его иждивении, сохраняется право на бесплатное медицинское обслуживание, которое им предоставлялось на день прекращения президентом исполнения своих полномочий.

4 Постоянная пенсия Постоянная пенсия

Экс-президент до достижения пенсионного возраста, установленного законодательством, имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75 процентов месячной заработной платы президента, а по достижении пенсионного возраста — на пенсию в размере 75 процентов месячной заработной платы президента Кыргызской Республики.

При этом размер денежного содержания (пенсии) повышается с учетом роста заработной платы президента.

Если же экс-президент устроится на работу, то выплату пенсии временно приостановят. Но в случае, если зарплата окажется ниже денежного содержания, предусмотренного законом, то ему будут доплачивать разницу между пенсией и зарплатой.

При достижении экс-президентом пенсионного возраста положенная пенсия выплачивается в полном объеме независимо от того, получает ли он заработную плату (доход) на другой работе (службе).

5 Дача и VIP-залы аэропортов

Экс-президенту Кыргызстана предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач.

Кроме того, он имеет право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций.

6 Правительственная связь Правительственная связь

Может экс-президент пользоваться на территории Кыргызстана правительственной и другими видами связи, которыми располагают органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации. У его есть право на внеочередное получение услуг связи.

Все виды почтовых и телеграфных отправлений экс-президента пересылаются (передаются), обрабатываются и доставляются в разряде правительственных.

7 Пособие для родных

После смерти экс-президента членам его семьи назначается ежемесячное пособие в сумме, равной шестикратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному на день его смерти. Круг членов семьи, имеющих право на указанное пособие, и сроки его выплаты определяются в соответствии с пенсионным законодательством в порядке, предусмотренном для назначения пенсии по случаю потери кормильца.