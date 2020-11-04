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Власть

Factcheck.kg уличил Садыра Жапарова во лжи

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров находится с рабочей поездкой в регионах. Он уже посетил Ошскую и Джалал-Абадскую области.

На встрече с жителями Оша 3 ноября Садыра Жапарова спросили, почему он оставил Сооронбаю Жээнбекову статус экс-президента. «Некоторые политические силы выступали против того, чтобы Сооронбай Жээнбеков получил статус экс-президента. Я по личной инициативе подписал указ о его статусе», — сказал Садыр Жапаров.

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Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову

Factcheck.kg проанализировал выступление и выявил в речи и. о. президента ложь и манипуляцию.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что присвоение Сооронбаю Жээнбекову статуса экс-президента является его собственной инициативой. Он также заявил, что за 30 лет в Кыргызстане не было главы государства со статусом экс-президента.

«Были мнения не давать статус экс-президента, но я взял весь удар на себя и присвоил ему этот статус. Потому что, как вы знаете, за 30 лет нет ни одного экс-президента. Одного посадили, двоих выгнали. Если бы мы посадили Сооронбая Жээнбекова, то такое явление продолжалось бы, поэтому статус экс-президента дан ему с благими намерениями, что в будущем у нас будут экс-президенты со всеми условиями», — сообщил он.

Напомним, 15 октября Сооронбай Жээнбеков сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране. В своем обращении он заявил, что принял решение уйти в отставку во избежание кровопролития и конфликта между протестующими и правоохранительными органами.

Согласно 69 статье Конституции КР, все бывшие президенты, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Кыргызской Республики. Статус экс-президента устанавливается законом. А в статье 67 говорится, что президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора о наличии в действиях президента признаков преступления.

Вывод: манипуляция. Статус экс-президента устанавливается законом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171878/
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