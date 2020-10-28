16:14
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Выборы — 2020

В Сенате США не понимают, почему Садыр Жапаров идет на нарушение Конституции

Представители Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (в США этот орган известен как Хельсинская комиссия. — Прим. 24.kg) — член Палаты представителей Элси Л. Гастингс и сопредседатель, сенатор Роджер Уикер сделали заявление в связи с последними событиями в Кыргызстане.

Отмечается, что республике следует провести изменения в избирательной системе, которые бы соответствали принципу верховенства права, были прозрачными и позволяли гражданскому обществу внести свой вклад. Граждане должны быть уверены, что система справедлива и новые выборы проводятся надлежащим образом и отражают волю народа.

«Для того чтобы страна двигалась вперед, власти должны серьезно бороться с широко распространенной коррупцией и защищать частный бизнес и иностранные инвестиции. Мы также обеспокоены сообщениями о давлении и преследованиях в отношении политической оппозиции, правозащитников и журналистов. Мы призываем КР обеспечить защиту прав человека в это трудное время, в том числе прав лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам», — говорится в заявлении.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла бы сыграть важную роль в оказании помощи Кыргызстану во всех избирательных или конституционных изменениях, а также в подготовке и наблюдении за новыми выборами. Она могла бы поддержать роль гражданского общества и независимых СМИ. Республика должна в полной мере воспользоваться этой возможностью.

«То, что началось как массовое восстание молодежи и оппозиционных групп против фальсифицированных выборов 4 октября и повсеместной коррупции, привело к отставке президента Жээнбекова и утверждению Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы государства и премьер-министром», — подчеркивается в заявлении.

Наблюдатели ОБСЕ пришли к выводу, что парламентские выборы 4 октября были конкурентными и кандидаты могли в целом вести свою деятельность свободно, но заслуживающие доверия обвинения в подкупе голосов остаются серьезной проблемой, и ряд спорных решений ЦИК поставил под сомнение их беспристрастность.

Члены Хельсинской комиссии также заметили, что время проведения парламентских выборов остается неясным. Парламент уже внес некоторые изменения в избирательный кодекс и обсуждает дальнейшие реформы.

Жапаров объявил, что уйдет с поста президента в декабре, чтобы иметь возможность баллотироваться на пост главы государства и тем самым обойти конституционное положение, запрещающее исполняющему обязанности президента это делать.

Из текста заявления

Ранее Центризбирком назначил досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/171132/
просмотров: 1927
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Депутат Умбеталы Кыдыралиев обвинил Эльвиру Сурабалдиеву
Заявление члена ЦИК о досрочном прекращении полномочий депутаты удовлетворили
Суд отказал в иске партии «Актив» к ЦИК о досрочных выборах президента
ЦИК оспорила решение суда об отмене повторных парламентских выборов
Может ли Садыр Жапаров сложить полномочия и участвовать в выборах? Ответ юристов
Выборы президента. В ЦИК объяснили, зачем нужны дополнительные 147 миллионов
В правовой клинике «Адилет» считают, что и. о. президента станет Артем Новиков
Выборы президента. ЦИК утвердила смету расходов
Кто станет и. о. президента в случае отставки Садыра Жапарова. Мнения юристов
Выборы президента. Выдвижение кандидатов продлится до 15 ноября
Популярные новости
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
16:11
Канат Исаев: Если я и уйду, то только для участия в выборах президента Канат Исаев: Если я и уйду, то только для участия в выб...
15:49
Освобождение Батукаева. Адвокат просит допросить Алмазбека Атамбаева
15:49
Новый корпус инфекционной больницы на 100 мест. Как он выглядит
15:46
В Сенате США не понимают, почему Садыр Жапаров идет на нарушение Конституции
15:13
В «Северэлектро» планируют отключить электричество более 10 тысячам абонентов