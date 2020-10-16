Депутаты требуют от Садыра Жапарова отправить по домам своих сторонников

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров должен отправить своих сторонников домой. С просьбой к нему сегодня обратилась депутат Айнуру Алтыбаева на внеочередном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча».

Она потребовала от Садыра Жапарова обеспечить общественный порядок в городе.

«Отправьте своих сторонников домой. Их ждут матери», — сказала депутат.

Айнуру Алтыбаева, выступая, также отметила заслуги ушедшего в отставку президента Сооронбая Жээнбекова и поблагодарила от имени женщин страны.