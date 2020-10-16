Омурбек Текебаев: Сооронбай Жээнбеков остается пока президентом, не торопитесь

До официального сложения полномочий и принятия соответствующего постановления Жогорку Кенеша об отставке президента Сооронбай Жээнбеков остается главой государства. Об этом журналистам сообщил депутат парламента Омурбек Текебаев.

По его словам, после личного выступления Сооронбая Жээнбекова парламент, если наберет кворум, сегодня примет постановление о его отставке.

«После этого спикер берет на себя выполнение функций президента. В случае невозможности он передает функции главы государства премьер-министру. Ну поскольку мы только сегодня собираемся и президент пока еще публично не выступил — формально он президент. Кто провозгласил себя и. о. президента — поспешил», — сказал Омурбек Текебаев.

В государственной резиденции «Ала-Арча» сегодня запланировано внеочередное заседание Жогорку Кенеша, где ожидается выступление Сооронбая Жээнбекова. Однако нардепов в зале пока мало — кворума нет.