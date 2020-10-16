09:41
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Отставка президента. Кыргызстан ждет не самый оптимистичный сценарий

Российский политолог, консультант центра Карнеги Тимур Умаров прокомментировал 24.kg возможное развитие событий в Кыргызстане после отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

По его словам, с определенностью нельзя предугадать, что будет происходить в ближайшее время, но сценарий, по которому развиваются события, — не самый оптимистичный.

«Кризис, скорее всего, примет затяжной характер, и что произойдет в дальнейшем — не знает никто, даже те, кто принимает участие в этом политическом противостоянии. Пока четко обозначилась лишь фигура Садыра Жапарова, поскольку его сторонники оказались самыми бойкими. Мы это видим потому, как Садыру Жапарову удалось добиться отставки президента», — сказал Тимур Умаров.

Читайте по теме
Отставка президента. В Кремле не знают, с кем в Кыргызстане вести диалог

Он добавил, что сейчас непонятны и размыты центры влияния. Обозначен только премьер-министр. Но насколько Садыр Жапаров успешно проявит себя на этой должности, удастся ли ему договориться с внешними игроками — вопрос открытый. Пока большинство стран, в том числе Россия, заняли выжидательную позицию.

«Россия приостановила финансирование, и это вполне объяснимо. Поскольку в Кремле не понимают, с кем вести диалог, и поэтому опасаются, что деньги, которые будут направлены на поддержку бюджета Кыргызстана, могут оказаться непонятно у кого. Москва стала сторонним наблюдателем и ждет, когда выявится четкий альянс или лидер. Но кто бы не пришел к власти в Бишкеке, ему придется договариваться с Москвой», — отметил Тимур Умаров.

Сооронбай Жээнбеков вчера объявил о своей отставке. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169491/
просмотров: 5111
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков не имел права уходить в отставку при режиме ЧП
Отставка президента. В Кремле не знают, с кем в Кыргызстане вести диалог
Ибраим Нуракун уулу показал, как выглядит сейчас седьмой этаж «Белого дома»
Феликс Кулов считает, что Сооронбая Жээнбекова вынудили подать в отставку
Финансирование возобновится, как только в Кыргызстане завершится транзит власти
Митинг в Бишкеке. Реакция сторонников премьера на отставку Сооронбая Жээнбекова
Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев
Президент Кыргызстана ушел в отставку
Камчыбек Ташиев: Начались переговоры Сооронбая Жээнбекова с Садыром Жапаровым
Отставка президента. Феликс Кулов и Омурбек Текебаев рассказали о консультациях
Популярные новости
Где милиция? Часть митингующих со&nbsp;Старой площади направилась к&nbsp;госрезиденции Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Президент Кыргызстана ушел в&nbsp;отставку Президент Кыргызстана ушел в отставку
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
16 октября, пятница
09:38
ГУВД: Ночь в Бишкеке прошла без эксцессов ГУВД: Ночь в Бишкеке прошла без эксцессов
09:33
За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 415 преступлений и правонарушений
09:31
Кыргызстан остается привержен международным обязательствам
09:27
Бишкек готовится ко второй волне COVID-19
09:12
Доллар в Кыргызстане почти достиг отметки в 82 сома
15 октября, четверг
23:27
Ученый назвал реальность симуляцией с вероятностью в 50 процентов