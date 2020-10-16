Отставка президента. Кыргызстан ждет не самый оптимистичный сценарий

Российский политолог, консультант центра Карнеги Тимур Умаров прокомментировал 24.kg возможное развитие событий в Кыргызстане после отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

По его словам, с определенностью нельзя предугадать, что будет происходить в ближайшее время, но сценарий, по которому развиваются события, — не самый оптимистичный.

«Кризис, скорее всего, примет затяжной характер, и что произойдет в дальнейшем — не знает никто, даже те, кто принимает участие в этом политическом противостоянии. Пока четко обозначилась лишь фигура Садыра Жапарова, поскольку его сторонники оказались самыми бойкими. Мы это видим потому, как Садыру Жапарову удалось добиться отставки президента», — сказал Тимур Умаров.

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Он добавил, что сейчас непонятны и размыты центры влияния. Обозначен только премьер-министр. Но насколько Садыр Жапаров успешно проявит себя на этой должности, удастся ли ему договориться с внешними игроками — вопрос открытый. Пока большинство стран, в том числе Россия, заняли выжидательную позицию.

«Россия приостановила финансирование, и это вполне объяснимо. Поскольку в Кремле не понимают, с кем вести диалог, и поэтому опасаются, что деньги, которые будут направлены на поддержку бюджета Кыргызстана, могут оказаться непонятно у кого. Москва стала сторонним наблюдателем и ждет, когда выявится четкий альянс или лидер. Но кто бы не пришел к власти в Бишкеке, ему придется договариваться с Москвой», — отметил Тимур Умаров.

Сооронбай Жээнбеков вчера объявил о своей отставке. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.