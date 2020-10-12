Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликовал список депутатов

Пресс-служба Жогорку Кенеша опубликовала список депутатов, присутствовавших на заседании 10 октября в государственной резиденции «Ала-Арча».

По данным аппарата ЖК, зарегистрировались 54 депутата, включая вице-спикера Аиду Касымалиеву, которая, по ее словам, ушла с заседания, но ее засчитали как присутствующую.







Опубликованы также имена тех, кто передал свое право голосовать коллегам. Доверенность передали следующие нардепы:

1. Алиярбек Абжалиев (депутату Таланту Мамытову).

2. Салайдин Айдаров (депутаты Дастану Жумабекову).

3. Кубанычбек Жумалиев (депутату Улукбеку Ормонову).

4. Ильхом Маннанов (депутату Жылдыз Мусабековой).

5. Искендер Матраимов (депутату Жылдыз Мусабековой).

5. Иса Омуркулов (депутату Сайдулле Нышанову).

6. Абдыкапар Султанов (депутату Бакыту Торобаеву).

7. Улан Примов (депутату Аиде Касымалиевой).

8. Азиз Турсунбаев (депутату Алмазбеку Токторову).

9. Максат Эгембердиев (Омурбеку Бакирову).

Напомним, 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. При этом Аида Касымалиева возложила на себя полномочия спикера, исполняющим обязанности премьер-министра назвала Алмазбека Баатырбекова.

Уже известно, что Мирлан Бакиров, который председательствовал на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны.