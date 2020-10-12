17:06
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликовал список депутатов

Пресс-служба Жогорку Кенеша опубликовала список депутатов, присутствовавших на заседании 10 октября в государственной резиденции «Ала-Арча».

По данным аппарата ЖК, зарегистрировались 54 депутата, включая вице-спикера Аиду Касымалиеву, которая, по ее словам, ушла с заседания, но ее засчитали как присутствующую.

Опубликованы также имена тех, кто передал свое право голосовать коллегам. Доверенность передали следующие нардепы:

1. Алиярбек Абжалиев (депутату Таланту Мамытову).

2. Салайдин Айдаров (депутаты Дастану Жумабекову).

3. Кубанычбек Жумалиев (депутату Улукбеку Ормонову).

4. Ильхом Маннанов (депутату Жылдыз Мусабековой).

5. Искендер Матраимов (депутату Жылдыз Мусабековой).

5. Иса Омуркулов (депутату Сайдулле Нышанову).

6. Абдыкапар Султанов (депутату Бакыту Торобаеву).

7. Улан Примов (депутату Аиде Касымалиевой).

8. Азиз Турсунбаев (депутату Алмазбеку Токторову).

9. Максат Эгембердиев (Омурбеку Бакирову).

Напомним, 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. При этом Аида Касымалиева возложила на себя полномочия спикера, исполняющим обязанности премьер-министра назвала Алмазбека Баатырбекова.

Уже известно, что Мирлан Бакиров, который председательствовал на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168930/
просмотров: 1063
Версия для печати
Материалы по теме
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня
Кыргызстан ожидает конституционная реформа
Садыр Жапаров: Некоторые депутаты убежали в Алматы. В ЖК возмутились
Единогласно. Садыра Жапарова утвердили премьер-министром
Если президент уйдет в отставку, его место займет Садыр Жапаров — нет спикера
Садыр Жапаров пообещал не участвовать в парламентских выборах
Садыр Жапаров готов взять всю ответственность за дальнейшую ситуацию
Мыктыбек Абдылдаев ушел в отставку. Его заменил Мирлан Бакиров
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша: кворум есть
Популярные новости
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Про Матраимова, криминал, президента и&nbsp;бардак рассказал Камчыбек Ташиев Про Матраимова, криминал, президента и бардак рассказал Камчыбек Ташиев
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
16:56
Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликовал список депутатов Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликова...
16:53
К поддерживающим Курсана Асанова присоединились сторонники Атамбаева
16:30
Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьером
16:16
Аида Касымалиева: Сейчас идут консультации с депутатами и партиями
16:15
Около Первомайского райсуда Бишкека собрались сторонники Курсана Асанова